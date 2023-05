Liderii coaliției au tranșat, marți, problema ieșirii UDMR de la guvernare, aparuta din ce in ce mai des in ultimele zile, dupa zvonuri potrivit carora PNL și PSD și-ar fi dorit ministerul Mediului, aflat in portofoliul UDMR. Șefii partidelor din coaliție au discutat in biroul lui Marcel Ciolacu de la Camera Deputaților, apoi au ieșit […] The post UDMR s-a impacat cu PNL și PSD. Maghiarii iși pastreaza cele 3 ministere la rotativa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .