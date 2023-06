Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu propune UDMR-ului sa preia Ministerul Energiei si Ministerul Fondurilor Europene, pentru ca Uniunea sa ramana la guvernare Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democratii vor sa continue colaborarea cu UDMR si va propune ca reprezentantii Uniunii sa preia Ministerul…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret” au anunțat miercuri ca greva din Educație va continua și au decis sa nu semneze niciun acord propus, nici macar unul arbitrat de Președintele Romaniei, in urma consultarii organizațiilor sindicale afiliate.…

- Președintele UDMR susține ca partidul din care face parte nu este inclus in acordul din rotativa și va ramane cu toate ministerele pe care le are in prezent. Kelemen Hunor a explicat, referitor la preluarea PNL a ministerului Mediului, ca discuțiile dintre liderii Coaliției raman private.

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, nu a negat ca i s-ar fi cerut in Coaliție sa renunțe la unul dinte ministerele UDMR la rotativa guvernamentala. „Au fost multe discuții, nu pot eu sa va spun toate detaliile, pentru ca o buna parte din aceste discuții erau intre cei trei președinți.”, a spus liderul…

- Kelemen Hunor a fost validat, sambata, in functia de presedinte al UDMR pentru cel de-al patrulea mandat, in cadrul celui de-al XVI-lea Congres al Uniunii, care a avut loc la Timisoara. Din cei 835 de delegati prezenti si-au dat votul pentru realegerea lui Kelemen Hunor in functia de presedinte 653…

- Președintele UDMR a criticat poziția Austriei referitoare la extinderea spațiului Schengen și susține ca „incurajarile” și „bataile pe umar” ale ministrului austriac de interne nu sunt indeajuns pentru Romania.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri despre scandalul din coalitie legat de functiile votate in Parlament la ANRE, unde formatiunea sa a pierdut postul de vicepresedinte, ca a fost un lucru greu de digerat.

