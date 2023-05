Reprezentanții UDMR, in frunte cu Kelemen Hunor, au parasit joi negocierile cu liderii PSD și PNL, deranjați de faptul ca liberalii le-au cerut sa cedeze Ministerul Dezvoltarii, susțin surse politice. „Fara Dezvoltare nu putem continua”, le-ar fi transmis liderul UDMR partenerilor de Coaliție. Potrivit UDMR, ministrul Cseke Attila este unul dintre cei mai competenți miniștri […] The post UDMR ramane fara Ministerul Dezvoltarii. Urmeaza ieșirea de la guvernare? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .