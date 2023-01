Stiri pe aceeasi tema

- George Simion a mers, joi, la sediul PSD pentru a duce cele doua milioane de semnaturi pe care AUR le-a strans pentru demiterea președintelui Klaus Iohannis. Liderul AUR a fost ținut insa la poarta și nu a reușit sa intre in curtea partidului. In schimb, a trebuit sa dea explicații polițiștilor chemați…

- Marcel Ciolacu nu crede ca am mai avea vreo șansa de aderare in cadrul unui Consiliu extraordinar JAI, din moment ce Austria iși menține poziția de a vota impotriva țarii noastre. Liderul PSD crede ca strategia Romaniei trebuie schimbata. „Cred ca Romania trebuie sa aiba o strategie eficienta și de…

- Parlamentarii USR au depus peste 500 de amendamente la proiectul bugetului de stat. Liderul USR Catalin Drula susține ca bugetul pe 2023 este un buget inflationist si mincinos. ”Bugetul de stat pe anul 2023 pe care PSD si PNL vor sa il adopte pe repede-inainte vine cu cresteri de cheltuieli pentru a…

- Cateva zeci de persoane, membri ai partidului condus de George Simion, s-au strans, vineri seara, in fața Ambasadei Austriei la București pentru a protesta fața de decizia guvernului de la Viena de a bloca aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Liderul AUR a postat pe pagina sa de Facebook informații…

- Mentorul in materie de spionaj al lui Putin care a fost retrogradat dupa ce a indraznit sa-l critice pe liderul rus, a murit din cauza unei „boli grave” inexplicabila. Mai mulți oficiali de rang inalt au murit recent in circumstanțe suspecte. Primul șef al serviciului de control al drogurilor, generalul…

- Liderul de grup al deputatilor USR Ionut Mosteanu a depus, miercuri, o solicitare la Biroul Permanent pentru chemarea ministrului Muncii Marius Budai la ora Guvernului, in data de 14 noiembrie, pe tema reformei pensiilor speciale, jalon in PNRR care are ca termen de implementare sfarsitul acestui an.…

- Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului conservator nationalist aflat la putere in Polonia, a deplans in weekend natalitatea scazuta din tara sa, pe care a pus-o pe seama consumului excesiv de alcool in randul femeilor tinere, ceea ce i-a atras o avalansa de critici din partea opozitiei si in media independente,…

- Dupa magistrați, și polițiștii sunt nemulțumiți de noile condiții de pensionare, propuse de Banca Mondiala, pentru ca Romania sa se incadreze in jalonul din PNRR pentru pensii. Liderul sindicatului Europol, cu 11.500 membri, Cosmin Andreica, a declarat, vineri, pentru G4Media ca intenția de a crește…