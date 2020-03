Stiri pe aceeasi tema

- Grupurile parlamentare ale UDMR propun un set de masuri pentru contracararea efectelor negative asupra economiei si sustinerea comunitatilor locale, avand in vedere situatia economica actuala cauzata de pandemie", a anuntat joi senatorul UDMR Tanczos Barna."Cerem Guvernului sa ia decizii responsabile…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat duminica ca ar trebui analizat daca nu se impune amanarea alegerilor locale "pana dupa stingerea epidemiei de coronavirus", el adaugand ca organizarea sectiilor de votare in scoli ar fi "un mediu perfect de raspandire a epidemiei". Ludovic…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat ca PNL are mobilizarea facuta pentru sedinta de investire a noului Guvern, adaugand ca in paralel se poarta discutii cu "toate partidele politice, grupurile parlamentare si parlamentarii individuali", astfel incat si acestia "sa vina la lucru si sa indeplineasca…

- Grupurile senatoriale PSD, PNL si UDMR si-au pastrat liderii din sesiunea trecuta: Cosmin Preda (PSD), Daniel Fenechiu (PNL), Cseke Attila (UDMR), potrivit Agerpres.Citește și: Daniel Funeriu, un nou derapaj grav la adresa lui Tudor Gheorghe: ‘Cand l-am atacat pe mizerabilul rapsod’ Noul…

- Francesca Di Giovanni, de origine italiana, laica, in varsta de 66 de ani, va ocupa un post nou creat intr-o diviziune cunoscuta sub numele de Sectia pentru Relatiile cu Statele, unde ocupa functia de subsecretar.Biserica Romano-Catolica permite doar barbatilor sa fie hirotonisiti preoti,…

- În doar o saptamâna, o echipa de specialisti în sechuritate cibernetica a identificat apariția și raspândirea troianului ZeroClear, dar și a altor programe distructive, dupa ce a monitorizat activ grupurile APT33, APT34, APT35, APT39.Grupurile de mai sus sunt concentrate…

- In acest an au avut loc o serie de mișcari de trupe in randul aleșilor. Mulți parlamentari au schimbat grupurile din care faceau parte, in urma unor demisii sau excluderi din partide, precum și a moțiunii de cenzura care a dus la caderea Guvernului Dancila, potrivit Mediafax.ro.In grupurile…

- Galaxia NGC 3175 este localizata la aproximativ 50 de milioane de ani lumina distanta de Pamant, in constelatia Antlia. Galaxia poate fi vazuta in aceasta imagine obtinuta prin intermediul telescopului Hubble, apartinand NASA si ESA, arata Agerpres.Aceasta galaxie este membra eponima a grupului degalaxii…