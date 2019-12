UDMR propune un set de legi menite să vină în sprijinul familiilor UDMR a depus la Camera Deputaților un pachet legislativ care propune introducerea tichetelor trusou pentru nou-nascuți, sprijin pentru achiziționarea unui autovehicul, zile libere pentru unul dintre parinți, în cazul îmbolnavirii copilului și concediul pentru îngrijirea nepotului sau nepoatei. Propunerile legislative au fost elaborate de catre deputatul UDMR Csép Éva Andrea, secretar al Comisiei pentru munca și protecție sociala din Camera Deputaților, informeazaMediafax. Prin urmare, UDMR propune: Introducerea tichetelor trusou pentru nou-nascuți… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

