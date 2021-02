UDMR nu vrea să taie sporurile bugetarilor în 2021 Președintele UDMR susține ca sporurile bugetarilor vor fi analizate și modificate pe Legea salarizarii, așa cum s-a stabilit in coaliție, dar in niciun caz NU vor fi taiate anul acesta. Premierul Florin Cițu declarase ca in cel mult o luna-doua, sporurile acordate la salariile angajaților la stat vor fi in mare parte abrogate. Președintele formațiunii […] The post UDMR nu vrea sa taie sporurile bugetarilor in 2021 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

