UDMR nu renunță la un proiect controversat: Cere Parlamentului autonomia Ținutului Secuiesc Zsolt-Istvan Biro și Jozsef-Gyorgy Kulcsar-Terza au depus, la Camera Deputaților, un proiect prin care Ținutul Secuiesc devine regiune autonoma cu personalitate juridica in Romaniei. Limbile maghiara și romana vor fi folosite in instituțiile publice de cetațenii domiciliați in Ținutul Secuiesc, scrie Mediafax. Propunerea legislativa prevede ca statutul de regiune autonoma a Ținutului Secuiesc poate fi desființat numai printr-un referendum organizat in Ținutul Secuiesc. „Statutul de Autonomie al Ținutului Secuiesc, adoptat prin lege, se aproba prin referendum de catre cetațenii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

