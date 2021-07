Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al UDMR, care este și secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene, Hegedus Csilla, a oferit o declarație cotidianului Nepszava privind poziția UDMR fața de referendumul din Ungaria pe tema proiectului anti LGBT. “UDMR, in mod natural, sprijina ca acei maghiari din Transilvania…

- Deputatul Zakarias Zoltan, liderul Partidului Popular Maghiar din Transilvania, va depune in Romania un proiect similar cu cel al lui Viktor Orban, in Ungaria, care a atras numeroase critici aduse din partea celorlalte state membre ale Uniunii Europene și pe care Ursula von der Leyen l-a catalogat drept…

- Guvernul Ungariei introduce obligativitatea vaccinarii anti-COVID-19 pentru cadrele medicale, ca parte a eforturilor de combatere a pandemiei de coronavirus, a declarat, vineri, premierul Viktor Orban pentru postul de radio public. “Exista deja anumite vaccinuri care sunt obligatorii pentru angajatii…

- Un barbat a fost arestat, fiind banuit ca este autorul incendiului care a devastat saptamana trecuta un depozit de mase plastice din Salonta, județul Bihor. Pompierii au luptat cu flacarile timp de 10 ore, iar fumul toxic a ajuns pana in Ungaria. Barbatul de 35 de ani a fost reținut sambata și este…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, da vina pe ministrul Fondurilor, Cristian Ghinea, pentru respingerea planului pentru irigații din PNRR. Oros susține ca ca draftul transmis Comisiei in noiembrie era “cel mai verde” și ca echipa sa și-a facut treaba, dar a subliniat ca dialogul cu CE s-a purtat…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare cod galben si cod portocaliu de ploi insemnate cantitativ si instabilitate atmosferica accentuata, valabila pana vineri dimineata. Sunt vizate 27 de judete. Potrivit meteorologilor, de miercuri, ora 17.00, pana vineri la ora 11.00, este cod galben in Transilvania,…

- Autoritatile judetene din Arad vor amenaja, in cel mult o saptamana, la granita cu Ungaria, in Punctele de Trecere a Frontierei Nadlac I si Nadlac II, centre de vaccinare anti-COVID-19. Decizia vine dupa ce straini și romani au trecut in Arad numai pentru a se imuniza. In felul acesta, doritorii se…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Vasile Banescu i-a criticat, indirect, pe membrii clerului care s-au opus, public, vaccinarii. Vasile Banescu spune ca sunt preoți anti-vaccin care au demobilizat credincioșii fiindca le-au spus ca „vaccinul autentic și cel mai bun este Sfanta Impartașanie”. „Ma gandeam…