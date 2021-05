Stiri pe aceeasi tema

- “Bineințeles!” Acesta a fost, luni, raspunsul premierul Florin Cițu la intrebarile jurnaliștilor privind o eventuala candidatura a sa pentru o funcție in conducerea PNL. “Eu cred ca experiența pe care am acumulat-o ca parlamentar și ca premier este o experiența care poate ajuta partidul in perioada…

- Bucureștiul este fruntaș la procentajul privind persoanele vaccinate. 33,88% din peste 1,8 milioane de persoane au fost imunizate impotriva infecției cu SARS CoV 2, conform datelor obținute de Sursa Zilei. In topul județelor fruntașe la imunizare Capitala este urmata de Cluj, cu un procentaj de 30,27%…

- Renate Weber, Avocatul Poporului, a explicat, marți, la Antena 3, ca este discriminare ca un angajator sa oblige angajații sa se vaccineze și sa-i amenințe cu demisia in caz contrar. ”Eu cred sincer ca formula spre care se va merge va fi una care sa nu discrimineze, pentru ca nici macar prin lege nu…

- Echipa feminina de tenis a Romaniei a fost invinsa de formatia Italiei (3-1), in play-off-ul Grupei Mondiale a competitiei Billie Jean King Cup, dupa ce Mihaela Buzarnescu a fost intrecuta de Elisabetta Cocciaretto, cu 7-5, 7-6 (5), sambata, in Sala Polivalenta din Cluj. Buzarnescu (32 ani, 137 WTA)…

- Secretarul de stat Andreea Moldovan, revocata din funcție alaturi de ministrul Sanatații Vlad Voiculescu, a declarat ca „decizia trebuie respectata” și ca ea se va intoarce la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov, unde era director medical pana in luna ianuarie, cand a fost numita la minister. Decizia…

- Coaliția de guvernare cauta, de cateva luni, o persoana care sa poata fi numita in funcția de Avocat al Poporului. Deși au anunțat la fiecare ieșire publica inlocuirea din funcție a actualului demnitar, Renate Weber, Ludovic Orban și Dan Barna, principalii lideri ai partidelor din coaliție, nu au gasit…

- Ministrul Sanatații Vlad Voiculescu rezista in functie. In ciuda tuturor zvonurilor din ultimele zile, VV nu va fi schimbat din funcție decat daca o sa vrea Dacian Cioloș, șeful partidului sau PLUS. Ori Cioloș a ieșit, miercuri, sa spuna ca il susține pe ministrul Sanatații, asa ca liberalii care se…