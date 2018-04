Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi, a afirmat luni ca este „foarte multa conotatie politica” in cererea presedintelui Klaus Iohannis ca premierul Viorica Dancila sa-si dea demisia, insa considera ca in perioada urmatoare declaratia sefului statului nu are cum sa aiba un rezultat direct, procedural.…

- Liviu Dragnea a comentat joi seara declaratiile presedintelui Klaus Iohannis despre “intelegeri secrete cu evrei”, liderul PSD spunand ca prin aceste afirmatii, care au “o anumita doza de antisemitism”, i-a jignit pe el, pe premierul Viorica Dancila, dar si pe oficialii israelieni, iar acest lucru este…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a atacat dur pe presedintele Klaus Iohannis pentru faptul ca „a convocat-o” vineri la Cotroceni pe premierul Viorica Dancila, declarand, joi seara, la Antena 3, ca „a inventat un conflict” intre Guvern si Banca Nationala, iar „asa ceva nu poate fi acceptat”.

- Liderul social democrat, Liviu Dragnea, a avut o reactie de ultim moment, dupa ce premierul Viorica Dancila, dar si ministrul Justitiei, au cerut desecretizarea protocoalelor DNA-SRI. Presedintele PSD spune ca sustine fara rezerve demersul si ca este de parere ca protocoalele cu pricina ar trebui facute…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat miercuri ca nu a discutat cu seful statului Klaus Iohannis despre procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Intrebat daca i-a solicitat presedintelui, la intalnirea avuta recent, sa accepte o revocare a sefei DNA, Dragnea a spus: "Nu am discutat…