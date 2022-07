Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a UDMR, Hegedus Csilla, a respins, vineri, solicitarea presedintelui Klaus Iohannis ca Uniunea sa faca clarificari publice in legatura cu afirmatiile controversate ale premierului Viktor Orban de la Baile Tusnad. "Nu comentam declaratiile presedintelui Klaus Iohannis. Cuvintele…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, vineri, la aproape o saptamana de la declarațiile premierului ungar Viktor Orban, ca „este inadmisibil și constituie o mare problema pentru Romania” faptul ca Orban a facut aceste afirmații. Iohannis a ținut sa precizeze ca se delimiteaza clar și fara echivoc de…

- Legea avertizorului de integritate, motiv de disputa intre Parlamentul roman și procurorul șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a fost intoarsa in Parlament de președintele Klaus Iohannis, care a refuzat promulgarea in forma votata de Parlament. Kovesi a amenințat ca daca va fi promulgata…

- Guvernul recomanda din nou masca de protecție sanitara in spații interioare, mai ales in mijloacele de transport in comun, in contextul creșterii numarului de infectari cu COVID. Purtatorul de cuvant al Executivului a declarat ca „deocamdata nu avem in acest moment activat vreun cadru legal care sa…

- Purtatorul de cuvant al Departamentului american al apararii a declarat ca avansul Rusiei pe frontul de est, in Donbas este foarte aproape de o retragere a armatei ucrainene. John Kirby a explicat, pe 27 mai, intr-o conferința de presa la Pentagon, ca fața de primele zile ale invaziei, rușii se mișca…