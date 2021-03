Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Camerei Deputaților este așteptata sa ia o decizie pe proiectul de lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), dupa ce Comisia pentru munca și protecție sociala a forului legislativ a avizat negativ propunerea transmisa de ministrul justiției,…

- Parlamentarii PSD vor vota împotriva desfiintarii Sectiei speciale pentru investigarea infractiunilor din Justitie, iar daca proiectul de lege va fi totusi adoptat vor face toate demersurile pentru a-l ataca la Curtea Constitutionala, a declarat luni presedintele PSD, Marcel Ciolacu."Aceasta…

- Liderul UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a declarat ca proiectul pentru desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) va fi modificat in Parlament. El a mentionat ca sunt in derulare discutii “care pot fi nuantate zilele urmatoare” despre cine va prelua dosarele magistratilor…

- „CSM a dat un aviz negativ și a spus ca e o greșeala fundamentala desființarea acestei Secții. (...) Am anuntat public ca o sa votam impotriva. In cazul in care desfiintarea acestei Sectii va trece de catre Parlament o sa atacam la CCR cu argumentele care le avem in dotare. (...) Totusi, Sectia Speciala…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat, joi seara, ca nu are o "fixatie" in legatura cu desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), adaugand ca nu va face un "titlul de glorie" pe aceasta tema. "Sa stiti ca nu am facut si nu voi face un titlu de glorie…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, afirma ca desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) nu conduce la o ”protectie” a magistratilor care incalca legea. El sustine ca SIIJ incalca principiul specializarii procurorilor si, de la infiintarea sa, in 2018, SIIJ nu a demonstrat…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat joi ca proiectul care prevede desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) va fi trimis in cursul zilei de astazi spre aprobare la CSM. "(Pentru desfiintarea SIIJ), in primul rand va trebui sa avem un aviz din partea CSM, ulterior…

- Fostul presedinte al Senatului Calin Popescu Tariceanu s-a aratat revoltat ca, la negocierile dintre PNL, USR-PLUS si UDMR, pentru viitoarea guvernare de dreapta, s-ar fi decis desfiintarea Sectiei Speciale pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ). "Coalitia de guvernare nu s-a inteles…