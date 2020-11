UDMR cere redeschiderea școlilor: "Decizia guvernului este greșită și pripită" ​​UDMR cere guvernului, ca în fiecare școala și gradinița, unde e posibila respectarea normelor sanitare și de distanțare sociala, sa se reia cursurile &"fața în fața&" pâna în clasa a IX-a. Potrivit unui comunicat al Uniunii, decizia Guvernului de a închide unitațile de învațamânt este &"greșita și pripita&".

&"Decizia guvernului este greșita, nimic nu justifica închiderea tuturor școlilor și claselor. Prin aceasta decizie pripita guvernul îi considera pe elevi și profesori purtatorii coronavirusului. În același timp, marea majoritate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

