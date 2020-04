Stiri pe aceeasi tema

- USR susține ca semnalul pe care ministrul de Interne, Marcel Vela, l-a transmis marți seara genereaza confuzie in randul populației, care pe buna dreptate se va intreba cand vorbesc autoritațile serios: atunci cand insista pentru distanțare sociala sau atunci cand creeaza excepții. „Tradițiile sunt…

- ​​UDMR cere intervenția premierului pentru anularea protocolului dintre MAI și Biserica Ortodoxa, precizând ca prin relaxarea restricțiilor cu ocazia Sarbatorilor Pascale Marcel Vela „pune în pericol toata țara și siguranța populației”. „În mod cert, relaxarea…

- "Asa cum a fost gandit acest parteneriat, daca este respectat, el nu va genera riscuri de raspandire a virusului. Acolo este vorba de doua momente, si anume momentul in care preotii dau catre credinciosi Pastele, in spatii deschise, si lumina, care va fi distribuita din biserica de reprezentanti…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, marți seara, ca romanii vor putea primi Paști vineri și sambata, iar distribuirea Luminii Sfinte de la Ierusalim se va face de catre voluntari și de catre patrulele MAI, in urma unui acord cu Biserica Ortodoxa Romana.Marcel Vela a spus ca le mulțumește…

- „Vreau sa transmit un mesaj foarte clar. Toti cei care vor veni incepand de maine (duminica - n.red.) vor fi obligati sa intre in carantina. Deja numarul tarilor care au trecut in „Zona rosie" s-a marit semnificativ", a spus, sambata, Ludovic Orban, dupa intalnirea avuta cu ministrul Marcel Vela, la…

- „Am primit mai multe solicitari din Spania, din partea mai multor cetateni romani, cetateni care au avut contracte de munca sezoniere, unele intrerupte la termen, altele intrerupte inainte de termen din cauza raspandirii epidemiei, care solicita sa ii sustinem in revenirea in tara. Cum am procedat…

- Președintele Klaus Iohannis, ședința de evaluare cu privire la infectii Președintele Klaus Iohannis are miercuri de la ora 14:00 o ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea infecțiilor cu COVID-19. La întâlnire vor participa premierul Ludovic Orban,…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, i-a solicitat ministrului de Interne, Marcel Vela, sa analizeze posibilitatea emiterii unei Ordonante militare sau a unei Hotarari de Guvern prin care sa implice si primariile in monitorizarea persoanelor aflate in autoizolare ca metoda de preventie a raspandirii ...