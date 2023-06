Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marti, 23 mai, ca, dupa ce presa l-a intrebat daca va merge la Ministerul Dezvoltarii in urma rocadei guvernamentale, s-a gandit și nu o va face.„Inainte sa intru aici, un coleg de la presa m-a intrebat daca ma duc la Ministerul Dezvoltarii. Mi-a ramas undeva acolo,…

- Deputatul Bogdan Hutuca, presedintele PNL Constanta sustine ca rotativa guvernamentala va fi un exemplu de cumpana al politicii post decembriste."As cataloga o drept un moment cheie, realizat cu scopul de a continua stabilitatea politica si economica a Romaniei, fapt consemnat si in protocolul de colaborare…

- Rotativa guvernamentala este programata pentru finalul saptamanii viitoare. Nicolae Ciuca ar urma sa-și inainteze demisia in 26 mai 2023. Marcel Ciolacu (PSD) anunța deja „creionarea” viitorului program de guvernare.

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a spus miercuri, la Romania TV, ca deși exista un acord semnat privind rotativa guvernamentala este timp pentru schimbari și poarta in continuare discuții cu premierul Nicolae Ciuca și liderul UDMR, Kelemen Hunor, in vederea unor eventuale modificari.…

- Kelemen Hunor a afirmat, la deschiderea Conferinței Aleșilor Locali ai UDMR, ca rotativa este ca „o bataie buna la carciuma, daca stai acolo si nu ai nicio treaba, atunci cel mai bine este sa nu fii in situatie”. Liderul UDMR a precizat și ca partidul sau dorește sa ramana la guvernare.

- UDMR nu va fi afectata de rotativa guvernamentala de la sfarșitul lunii mai, spune Kelemen Hunor, intrebat daca Uniunea iși va pastra in funcție miniștrii: „Acest protocol nu vorbește nimic de UDMR, noi nu suntem parte in aceasta poveste”.

- Președintele UDMR susține ca rotativa guvernamentala din luna mai se poate realiza in patru-cinci zile, in contextul in care se respecta protocolul PSD-PNL. Kelemen Hunor a menționat și ca nu simte nevoia modificarii a anumite puncte din protocolul stabilit in coaliție.

- Rocada guvernamentala se va face, asa cum este trecuta in protocolul dintre PNL si PSD, susține liderul UDMR, Kelemen Hunor. „Nu vad niciun motiv sa nu se intample si care ar fi scuza ca nu se intampla. Exista un acord semnat intre PSD si PNL, acordul se pune in aplicare pana la sfarsitul sesiunii parlamentare,…