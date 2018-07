Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii UDMR nu au sustinut modificarea articolului privind abuzul in serviciu din Codul Penal, dezbatut in Comisia speciala, prin introducerea unui prag valoric, reprezentantii UDMR in aceasta Comisie precizand ca o modificare a Codului Penal este necesara, dar trebuie bine gandita si trebuie…

- Comisia pentru Legile justiției a adoptat modificarea articolului 297 din Codul Penal, care reglementeaza infracțiunea de abuz in serviciu. Acesta a trecut in forma propusa de PSD cu 14 voturi pentru, 7 impotriva și o abținere. „Fapta funcționarului public, aflat in exercițiul atribuțiilor de serviciu…

- Tudorel Toader a trimis, luni, catre Comisia speciala pentru legilie justitiei propunerea pentru abuzul in serviciu prevazut in Codul penal. Ministrul Justitiei propune ca prag pentru aceasta infractiune echivalentul unui salariu minim brut pe economie, potrivit documentului obtinut de MEDIAFAX.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, ca Uniunea nu sprijina niciun prag propus de catre partidele politice in ceea ce priveste abuzul in serviciu, ci doreste sa lase judecatorul sa decida daca exista sau nu un prejudiciu. Acesta a fost prezent la cea de-a doua editie a…

- Comisia parlamentara care lucreaza la legile Justitiei își reia lucrul. Ministrul Justiției Tudorel Toader a propus introducerea unui prag pentru abuzul în serviciu în valoare de 1.900 de lei brut, adica un salariu minim pe economie. Suma este…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a prezentat in Comisia pentru legile justitiei, un amedament la Codul penal care prevede un prag de 50.000 de euro pentru abuzul in serviciu comis de alte persoane decat functionarii publici, Florin Iordache precizand ca PSD va sustine propunerea.

- Comisia speciala pentru legile justitiei a amanat iarasi votarea modificarilor la Codul Penal. Florin Iordache, presedintele acestei comisii, a anuntat ca CSM a propus un amendament care prevede ca pragul la abuzul in serviciu sa fie de 50.000 de euro.