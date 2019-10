Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Cristina Burciu a anuntat, printr-o postare pe Facebook, ca va da votul pentru Guvernul Ludovic Orban. Prin acest anunt, parlamentarul risca sa fie exclus din PSD, in conditiile in care presedintele Viorica Dancila a anuntat ca toti cei care vor incalca decizia partidului vor fi dati afara.…

- Generalul Nicolae Ciuca spune ca a acceptat o noua provocare, aceea de a accepta sa fie ministru în Guvernul Orban, cântarind consecințele si implicațiile atât la nivel instituțional, cât și personal. Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind trecerea sa în…

- Marți este prima zi de audieri in comisii a miniștrilor propuși in Guvernul Orban. Printre liberalii audiați marți se numara Nicolae Ciuca, propus la Ministerul Apararii, Florin Cițu, propus la Finanțe dar și propunerea pentru Sanatate, respectiv Victor Costache, anunța MEDIAFAX.Miniștrii…

- Tariceanu, a declarat, luni seara, dupa semnarea acordului cu PNL, ca acesta reprezinta o baza pentru a dat votul pentru învestirea Guvernului. "Toti parlamentarii ALDE vor fi mobilizati de la unu pân' la ultimul", a spus el.

- Miniștrii propuși in Guvernul Orban vor fi audiați, marți și miercuri, in comisiile parlamentare, intre orele 9.00 și 15.00, potrivit programului oficial, anunța Mediafax. Votul pentru investirea noul Executiv este programat sa aiba loc intr-un plen reunit lunea viitoare, de la ora 14.00. Prin urmare…

- Acum, Guvernul Orban se grabește sa ajunga la votul Parlamentului. Ar fi vrut cat mai repede, chiar in octombrie, dar PSD a impins votul in noiembrie. Pana atunci, e insa cale lunga. Dan Barna a afirmat ca nu da un cec in alb Guvernului Orban și ca dorește sa vada propunerile finale de miniștri,…

- „In ultimile zile, asistam la o dinamica foarte interesanta pe scena politica din Romania, insa socoteala de acasa nu se potrivește cu cea din targ. Totul e foarte volatil, se schimba de la o zi la alta. Majoritatea de la moțiunea de cenzura de saptamana trecuta nu mai e valabila si saptamana aceasta.…