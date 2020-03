Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu i-a determinat pe reprezentanții Consiliului Județean Timiș sa se razgandeasca in ceea ce privește preluarea administrarii pistei de biciclete de pe malul Begai, care leaga Timișoara de granița cu Serbia. Va reamintim ca aceasta pista a fost realizata in cadrul unui proiect european, in…

- Este oficial: PNL Timiș merge cu Alin Nica la alegerile locale, pentru președinția Consiliului Județean Timiș. Primarul din Dudeștii Noi a fost ales in unanimitate in BPJ, iar partidul poate accepta și „traseiști”, in anumite condiții. Vedeți cine vrea sa fie consilier județean din partea PNL.

- USR-Plus nu va avea mila daca va ajunge, in urma alegerilor de la inceputul verii, sa ocupe funcții de conducere, fie ca e vorba de Primaria Timișoara, fie ca e vorba de Consiliul Județean Timiș. Cel puțin asta susține Cristian Moș, liderul județean al useriștilor, candidat la președinția CJ Timiș.…

- Alianța USR-PLUS a stabilit listele comune de candidați pentru Consiliul Județean Timiș și Primaria Timișoara la alegerile locale din acest an. Așa cum era de așteptat, Dominic Samuel Fritz va intra in lupta pentru Primaria Timișoara, iar Cristian Moș pentru șefia CJ Timiș. „S-a ajuns la un acord, suntem…

- Consiliul Județean Timiș a reușit sa lanseze pentru a doua oara licitația publica privind gasirea unei firme care sa realizeze noua maternitate a Spitalului Județean Timișoara. Va reamintim ca, in urma cu cateva zile, Calin Dobra, șeful CJ Timiș, anunța ca la prima licitație, lansata in toamna anului…

- Conducerea PMP Timiș este convinsa ca va caștiga Primaria Timișoara, dar și Consiliul Județean Timiș. Asta deși, deocamdata, nu a fost stabilit niciun candidat care sa intre in lupta la alegerile locale din acest an. Deputatul Cornel Samartinean, președintele PMP Timiș, a declarat, astazi, in cadrul…

- Nicolae Robu susține ca Primaria Timișoara are o capacitate mai mare de a gestiona proprietați fața de Consiliul Județean Timiș. Acesta este motivul pentru care edilul-șef a anunțat ca nu este de acord sa transfere in proprietatea CJ Timiș cladirile care se afla in zona aerodromului Cioca. Asta in condițiile…

- Nicolae Robu a anunțat ca in interiorul PNL Timiș a fost stabilit modul in care vor fi desemnați candidații pentru consiliul județean. Astfel, potrivit edilului-șef, pe lista pentru CJ Timiș vor aparea persoane care au fost numite de Biroul Politic Județean, dar și de forul primarilor liberali. „Nu…