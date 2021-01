UDMR a numit trei secretari de stat la Transporturi, Dezvoltare și Cercetare UDMR, prin Consiliul Permanent, a desemnat doi noi secretari de stat și un secretar de stat adjunct, la Ministerul Transporturilor, la Ministerul Dezvoltarii și la Ministerul Cercetarii. La Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a fost desemnat secretar de stat Matuz Zsolt, in varsta de 49 de ani, cu o experienta de peste 20 de ani in gestionarea proiectelor de finantare, in domenii diverse, de la dezvoltarea instructurii de utilitati publice, pana la protectia patrimoniului natural si cultural, se arata in comunicatul UDMR. In prezent, acesta este manager de proiect in cadrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

