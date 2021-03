UDMR a impus la Ministerul Transporturilor un secretar de stat cam incompatibil dar autorizat de… Ministerul Transporturilor In urma negocierilor politice, UDMR a ajuns sa impuna un secretar de stat controversat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a carui activitate de pana acum a fost legata de acest minister. Dublu standard Pe data de 5 februarie 2021, premierul Florin Vasile Cițu il numea pe udemeristul Sandor Gabor pe funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Acesta este fondatorul și președintele Fundației “Institutul de Formare Profesionala in Transporturi Rutiere” – inființata in 1999, care funcționeaza ca urmare a autorizarii de catre Ministerul Transporturilor.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

