- Bulgaria si Grecia sunt destinatiile care au inregistrat cele mai mari vanzari pentru sejururile de vara in 2023, urmate de Turcia si Romania, chiar daca preturile au inregistrat o crestere de aproximativ 10-20% fata de anul 2022, arata o analiza realizat

- Romania nu mai are industrie! Este semnalul pe care il trage unul dintre ”greii” parlamentului, deputatul Sandor Bende, de la UDMR, președintele pentru Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților. Bende a explicat, la un eveniment organizat de Grupul de Presa MediaUno și Institutul…

- COMUNICAT DE PRESA O delegație a Parlamentului Romaniei, condusa de deputatul PSD Dambovița, Carmen Holban, vicepresedinte al Comisiei pentru egalitatea de sanse pentru femei si barbati din Camera Deputaților, alaturi de doamnele deputat Rodica Paraschiv și Viorica Sandu - secretar al Comisiei pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria catre Grecia si Turcia, precum si retur catre Romania, in perioada 28 aprilie – 1 mai, ca se preconizeaza inregistrarea unor timpi de asteptare ridicati la punctele…

- Ungaria iși unește forțele cu Bulgaria, Romania, Grecia și Turcia pentru a explora oportunitațile tehnice de primire a gazelor naturale din Azerbaidjan prin infrastructura de transport a Europei de Sud-Est, a declarat ministrul maghiar de afaceri externe și comerț, Peter Szijjarto, scrie seenews.com.Țarile…

- ROMEXPO organizeaza, in perioada 23 - 26 martie, targul cu tematica home&deco TotulPentruCasaTa2023, un eveniment care prezinta atat evolutia sectorului home & deco, cat si trendurile anului in aceasta industrie.Potrivit organizatorilor, peste 150 de companii, din 14 tari (Austria, Bulgaria,…

- Valoarea cumparaturilor online, realizate in Romania in 2022 este in crestere usoara fata de anul anterior, cand s-au consemnat 6,2 miliarde de euro, releva datele celui mai nou raport intocmit de catre GPeC, Asociatia Romana a Magazinelor Online (ARMO) si principalii jucatori din domeniu.Sursa…