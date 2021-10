Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat, vineri, dupa o intalnire cu conducerea PNL, ca s-a discutat daca „putem continua impreuna guvernarea și raspunsul e: Da”. „Nu am discutat de structura și de portofolii. Am discutat daca putem continua impreuna guvernarea și raspunsul a fost Da. Am discutat de programul de guvernare. Atat noi, cat și colegii de la PNL am dat in lucru la colegii noștri sa lucreze pe programul actual de guvernare și sa completeze acolo unde e de completat. Maine echipele se vor intalni și vom finaliza programul de guveranre in weekend”, a declarat Kelemen Hunor la finalul…