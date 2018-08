Udemy, platforma care ofera cursuri online, se lanseaza in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- – serviciul care le permite magazinelor online din Romania sa iși extinda business-ul in afara țarii Blugento, companie clujeana specializata in furnizarea de soluții de ecommerce bazate pe platforma Magento, in colaborare cu DHL Express, lanseaza „Blugento Global”, un serviciu dedicat magazinelor online…

- De ziua de naștere, aproape 25% dintre români spun ca prefera sa primeasca, în loc de cadouri, bani pe care sa îi foloseasca așa cum considera. Alți 18% declara ca prefera sa primeasca un singur cadou, mai consistent, din partea tuturor celor care planuiesc sa le faca o surpriza,…

- Fie ca ai un IMM, un PFA sau un start-up, programul zilnic al unui antreprenor este prin definitie unul aglomerat. Printre activitatile care consuma cel mai mult timp si energie se numara si contabilitatea care, desi este extrem de importanta pentru buna-desfasurare a unui business, presupune sarcini…

- O noua platforma globala care permite utilizatorilor sa-si comande mancarea online se lanseaza si in Romania, primul oras fiind Bucuresti. FoodEx este puntea de legatura dintre restaurante si clienti, facilitand plasarea si livrarea comezilor. In acest...

- Facebook a lansat vineri o noua platforma, integrata in reteaua de socializare, consacrata difuzarii partidelor de jocuri video online - o noua tendinta ce constituie unul din pilonii asa numitului e-sport, relateaza AFP. Este vorba pentru Facebook de a recupera intarzierea fata de mari…

- WWF-Romania celebreaza Ziua Mediului prin lansarea platformei online actionez.ro, care va facilita spiritul civic al cetațenilor și va intari capacitatea autoritaților de a apara drepturile și interesele mediului inconjurator. Cetațenii care au informații despre cazuri de braconaj, pescuit ilegal, poluare…

- Altex lanseaza o platforma complet digitala de creditare prin care romanii pot face imprumuturi pentru electronice și electrocasnice, aceasta fiind dezvoltata impreuna cu TBI Credit. Astfel, clienții pot sa achiziționeze produsele dorite printr-o metoda de plata 100% online. Doritorii trebuie sa urmeze…

- Simți ca norocul iți surade astazi? Daca raspunsul este da, atunci bine ai venit pe jocuricazinouri.com! Acesta este una dintre cele mai mari platforme online de jocuri de noroc ce se muleaza pe cerintele jucatorilor, punand la dispozitie nenumarate bonusuri de bun venit pentru novici si nu numai. Poti…