Testarea COVID-19 în farmacii va deveni legală. Guvernul a aprobat măsura

Guvernul a aprobat instituirea cadrului legal in vederea testarii pentru COVID-19 in farmacii, a anuntat joi, 25 martie, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu. „Astazi, in sedinta de guvern am aprobat instituirea cadrului legal pentru testarea in farmacii.… [citeste mai departe]