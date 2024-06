”Udatul nevestelor”, la Toaca

Stiri pe aceeasi tema

- Obiceiul stramoșesc "Udatul nevestelor" pe Valea Gurghiului va avea loc in a doua zi de Rusalii, așa cum e datina strabuna. Evenimentul are loc la Toaca, in 24 iunie 2024, de la ora 13:30! "Udatul nevestelor" pe Valea Gurghiului, in a doua zi de Rusalii at Sursa articolului: "Udatul nevestelor" pe Valea…

- Zilele Comunei Caianu Mic vor avea loc in perioada 23-24 iunie, pe scena urmand sa urce nume precum Edward Sanda, Ionela Guzic, Ana-Maria Tomoioaga sau Paula Hriscu. De Rusalii, Caianu Mic este din nou in sarbatoare, caci atunci vor avea loc Zilele Comunei, eveniment – ajuns la ediția a XVII-a – organizat…

- Recunoscator! E sentimentul pe care il am astazi, dupa evenimentul de prezentare a echipei #PNL pentru Consiliul Local al Comunei Farcașa, la alegerile din 9 iunie, la care ne-au fost alaturi numeroși oameni din comunitatea noastra. Farcașa este in acest moment cea mai dezvoltata comuna din Maramureș…

- Petrecerea este in toi, in Comuna Cumpana Astazi, 31 mai 2024, are loc Gala Laureatilor, cu festivitatea de premiere a solistilor de muzica populara, care au venit, din toate zonele tarii, sa si expuna talentul in fata juriului de la Festivalul National de Folclor "Dor de Cant Romanescldquo;. Primaria…

- Asa cum au promis, Primaria si Consiliul Local al comunei Cumpana, va invita la evenimentul "Serbarea Campeneasca", ce va avea loc pe data de 25 mai 2024.Reamintim faptul ca acest eveniment a fost programat initial pentru data de 1 mai 2024, insa din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a fost amanat.…

- In cursul zilei de vineri, 26 aprilie 2024, incepand cu ora 11:00, in cadrul Complexului Sportiv “Centenar 2018” din comuna Cumpana se va disputa Finala celei de a IV-a ediții a competiției “Cupa Satelor la fotbal U13 – Faza pe Euroregiunea Sud – Est”, competiție organizata de Federația Romana de Fotbal…

- Centrul Judetean pentru Cultura Traditionala si Educatie Artistica Mures, secția Școala Populara de Arte, a organizat in perioada 16-18 aprilie 2024, cea de-a XXI-a ediție a Festivalului „Zilele Școlilor Populare de Arte". Evenimentul a fost constituit din 2 spectacole, unul de muzica ușoara in prima…

- Avizul Poliției Rutiere permite și demararea lucrarilor de marcare a pistelor de biciclete. Va rugam sa respectați marcajele și indicatoarele rutiere pentru a circula in siguranța. a anunțat Primaria municipiului Targu Mureș. S-a reluat circulația pe ambele sensuri de mers pe strada Libertații at Sursa…