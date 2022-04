18:45 Premierul Nicolae-Ionel Ciuca: Romania are un potențial agricol extraordinar care, valorificat in mod inteligent, poate asigura atat consumul intern, cat și exportul anumitor produse. Fabrica de ulei din Buzau, pe care am vizitat-o astazi, este un bun exemplu de companie cu rol important atat pentru economia Romaniei, cat și pentru securitatea alimentara. In ceea ce privește ajutorul pe care intenționam sa-l oferim fermierilor și procesatorilor in aceasta perioada dificila, am luat o serie de masuri pentru susținerea agriculturii romanești incurajand firmele din industria agro-alimentara…