Ucrainian sau ucrainean? Concurenta stransa Cu precadere dupa data de 24 februarie 2022, derivatul din titlu a inregistrat o frecventa extrem de ridicata in presa noastra. Luati prin surprindere, publicistii au utilizat ambele forme, fara a consulta o lucrare normativa sau a cere sprijinul unui lingvist. Li s-a parut potrivita fiecare dintre variante, raportandu-se, probabil, la derivate similare: […] Articolul Ucrainian sau ucrainean? apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea antrenata de Dan Banu, Vicențiu Dumitrescu și Crina Balțatu va incepe partea a doua a sezonului regulat duminica, de la ora 15.00 (TVR3), cu partida de la Pitești, contra lui FC Argeș Pentru prima oara fara Florin Grapa alaturi. Dar, in continuare, cu Florin Grapa in memorie. Și in suflete.…

- Politistii Capitalei efectueaza, joi, perchezitii intr-un dosar de furt calificat, dupa ce o persoana ar fi furat un rucsac cu 12.000 de euro si 50 de grame de aur de la o familie de refugiati ucraineni, proaspat sositi in tara. Potrivit unor surse judiciare, sotul si sotia s-au indepartat 10 metri…

- Un tanar a fost depistat de jandarmi cu substanțe interzise, in apropierea unitații de invațamant, iar alaturi de el erau alți trei tineri printre care și un elev din Comanești. Totul s-a petrecut miercuri, 11 ianuarie in jurul orei 19.30, cand jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean…

- Politistii bacauani, sprijiniti de jandarmi și polițiști locali au intervenit prompt pentru cautarea unui minor de 12 ani, plecat voluntar de la domiciliul bunicii. Minorul a fost gasit de echipele de cautare si incredințat familiei. Luni, 09 ianuarie a.c., in jurul orei 20.00, politistii Inspectoratului…

- La data de 07 ianuarie a.c., in jurul orei 15.30, o patrula de siguranta publica din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau a fost sesizata de catre un tanar de 21 de ani, din comuna Margineni, cu privire la faptul ca, ar fi parcat autoturismul proprietate, in parcarea unui supermarket de pe strada Stefan cel…

- Au inceput noul an in pași de dans. Așa cum l-au incheiat, de altfel, și pe cel care a trecut. Din 2021, membrii școlii bacauane de dans „MoonLight Dance Studio” avanseaza in pas de dans și o fac nu doar la antrenamente și competiții, ci și cu ocazia diferitelor evenimente. Un eveniment important, unul…

- Printre intervențiile semnificative inregistrate in cursul zilei de ieri, 4 ianuarie a.c, amintim incendiul din municipiul Moinești, strada Dobrogeanu Gherea. Apelul care anunța evenimentul a fost primit in dispeceratul integrat ISU-SAJ, in jurul orei 23:00. De urgența, la locul indicat s-au deplasat…

- Intai au fost liderii ucraineni care au spus ca acordul de la Minsk, din 2014, a fost doar un truc pentru a-i pacali pe ruși și a caștiga timp pentru ca Armata ucraineana sa se refaca. Daca mai țineți minte, imediat dupa lovitura de stat a Maidanului, noua Putere instalata cu sprijin occidental a decis…