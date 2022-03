Stiri pe aceeasi tema

- Niciodata in istoria ultimilor 30 de ani nu s a inregistrat o asemenea mobilizare uriasa a autoritatilor, societatii civile si a voluntarilor pentru ajutorarea unor semeni. Razboiul din Ucraina si fuga din cale atrocitatilor invadatorului rus au scos la iveala solidaritatea impresionanta de care dau…

- Sute de moldoveni de peste hotare s-au mobilizat pentru a ajuta ucrainenii nevoiti sa fuga din calea razboiului. Diaspora a adunat bani, haine sau produse de prima necesitate. Ajunse in tara, cutiile vor fi distribuite refugiatilor.

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina a scos la iveala arme puternice pe care cele doua state le au in dotare. Rachetele, tancului T-72 și elicoptere Mi8 sunt doar cateva dintre armele rușilor folosite pentru a bombarda Ucraina. Iata cum se apara țara condusa de președintele Volodimir Zelenski.

- Romanii s-au mobilizat fara precedent pentru a-i ajuta pe ucrainenii care fug din calea razboiului. Si astazi, sute de ieșeni au adus la punctele de colectare organizate de municipalitate, in mai multe zone din oras, mii de produse care vor ajunge in cel mai scurt timp la cei care au nevoie in aceste…

- Banațenii s-au mobilizat pentru a-i ajuta pe refugiații din Ucraina Foto: Radio Resita Razboiul din Ucraina a provocat emoție în întreaga țara, iar semnele de solidaritate au aparut peste tot. Nici banațenii nu stau deoparte, deși sunt mai departe de granița cu Ucraina. Se mobilizeaza…

- Joi dimineața Rusia a inceput razboiul impotriva Ucrainei la ordinul președintelui rus Vladimir Putin. Au fost atacate cu rachete mai multe orașe importante printre care Kiev, Harkov, Mariupol sau Odesa, iar mii de cetațeni ai Ucrainei au trecut granițele in țarile vecine, in special in Republica Moldova…

- Ucrainenii care au fugit peste granița cu Polonia joi (24 februarie) au descris situația drept „razboi total”, dupa ce Rusia a invadat Ucraina. Un ucrainean a descris cum a fugit din Lvov și cum a auzit sirene cand a ajuns in orașul polonez Medyka, un punct de trecere a frontierei cu Ucraina, conform…

- Supermarket-urile, hotelurile si alte intreprinderi din Ucraina prezinta cutii de colectare pentru ajutor militar, iar aproape fiecare oras are un grup de strangere de fonduri care coordoneaza donatiile. Organizatiile caritabile din intreaga lume strang bani pentru veteranii de razboi, dar…