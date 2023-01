Ucrainenii trec la contraatac: au distrus o școală unde se ascundeau soldații ruși Un atac asupra orasului ucrainean Makiivka, situat in estul Ucrainei, in regiunea Donetk ocupata de fortele Moscovei, ar fi facut mai multe victime, dupa ce a fost lovita o scoala care functiona pe post de cazarma pentru militarii rusi, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

