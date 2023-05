Stiri pe aceeasi tema

- Administratia civila si militara a Kievului a anuntat sambata ca a respins un nou atac cu drone rusesti asupra capitalei ucrainene, vizata in timpul noptii, dar ca resturi au cazut asupra Kievului, fara a provoca victime in acest stadiu, informeaza France Presse.

- Seful grupului de mercenari ruși Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat luni ca lupte „feroce'” continua la Bahmut si a anuntat ca rușii au avansat in acest oraș inca 130 de metri in ultimele 24 de ore. In prezent, ucrainenii mai controleaza 2,6 kilometri patrați din acest oraș. La randul sau, Statul…

- Echipamentele antiaeriene ucrainene au doborat joi, la ora 02:40, o racheta hipersonica Kinjal trasa de ruși contra unei ținte din Kiev, scrie publicația Defense Express , care a obținut imagini cu resturile rachetei. Atacul asupra Kievului din acea noapte a fost raportat oficial de catre Administrația…

- Rușii au bombardat Odesa cu drone Shahed in noaptea de marți spre miercuri, reușind sa loveasca infrastructura orașului, dar fara a provoca victime. Nu mai puțin de 60 de atacuri aeriene au fost declanșate de forțele ruse in 24 de ore, atacuri soldate cu raniti in special in randul populatiei civile,…

- Armata rusa a doborat marți zece drone ucrainene in timpul unei tentative de atac „masiv” impotriva instalatiilor sale din peninsula Crimeea, a doua zi dupa o incursiune similara a unor aparate de zbor fara pilot pe teritoriul rus.