Ucrainenii susțin că rușii au primit ordin să ucidă prizonierii de război Oficialii ucraineni susțin ca serviciile lor de informații au interceptat un mesaj audio, transmis prin radio soldaților ruși de catre superiorii lor. In acel mesaj, contrar drepturilor internaționale ale omului pe timp de razboi se da ordin ca prizonierii ucraineni sa fie uciși. „Ucideți toți prizonierii de razboi ai forțelor armate ucrainene care sunt deținuți in zona Popasna! (in regiunea Lugansk)” se spune – dupa cum afirma autoritațile ucrainene, in mesajul interceptat. Potrivit informațiilor Ministerului Ucrainean al Apararii, soldații ruși din estul țarii ar fi primit acest ordin audio,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

