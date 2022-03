93% dintre ucraineni cred in victoria țarii lor in razboiul lansat de Rusia, relateaza The Kyiv Independent , care citeaza un sondaj realizat de Rating GroupPotrivit sursei citate, 47% din copulație spera ca victoria va veni in urmatoarele saptamani, in vreme ce 23% cred ca razboiul va dura cateva luni, dar Ucraina va reuși sa iasa invingatoare la finalul acestei perioade.Doar 12% cred ca razboiul se va sfarși abia peste jumatate de an sau chiar mai mult, in vreme ce 17% din cei chestionați nu au putut raspunde la intrebare.Increderea in victorie Ucrainei asupra Rusiei domina in toate regiunile…