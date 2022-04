Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia, inceput pe 24 februarie, continua, fiind raportate mai multe explozii in Odessa. Soldații ruși, otraviți de ucraineni Potrivit Daily Mail, doi soldați ruși au murit, iar 28 sunt la Terapie Intensiva dupa ce au fost otraviți cu dulciuri de cetațenii ucraineni. Mai mult,…

- „Rusia se va retrage din toate teritoriile (ucrainene – n.r.), cu exceptia sudului si estului”, a apreciat Podoliak, intr-o postare pe contul sau de Twitter. El a adaugat ca dusmanul va incerca „sa se baricadeze” in aceste regiuni, sa-si reduca pierderile si „sa dicteze conditiile”.„Nu ne putem lipsi…

- Mihailo Podoliak, consilier prezidențial la Kiev și negociatorul-șef al Ucrainei in tratativele cu Rusia, spune, sambata, ca autoritațile de la Kiev nu se așteapta la ceea ce numește o „afganizare” a razboiului pe care Rusia il duce impotriva vecinului sau de la est de mai bine de o luna. Kievul nu…

- Americanii și europenii au discutat despre modul in care Occidentul ar putea sprijini un eventual guvern in exil condus de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in cazul in care acesta ar fi nevoit sa paraseasca Kievul, au declarat pentru CNN mai mulți oficiali occidentali. Discuțiile au avut in…

- Rinat Akhmetov, considerat cel mai bogat om din Ucraina si patron al echipei de fotbal Sahtior Donetsk, a luat o decizie radicala la 10 zile de la declansarea razboiului. "Rusia este o tara agresoare si Putin un criminal de razboi. Ucraina a fost mereu pacifista si nu a atacat pe nimeni. Astazi, in…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat miercuri un bilant al primelor sapte zile al Razboiului din Ucraina – 498 de militari rusi ucisi si aproape alti 1.600 de militari raniti, relateaza AFP. ”1.597 dintre camarazii nostri (…) au fost ranti”, a precizat un purtator e cuvant al armatei ruse, Igor Konasenkov,…

- Masurile pe care Occidentul a inceput sa le ia impotriva Rusiei, in urma razboiului pe care Vladimir Putin l-a declarat Ucrainei, ii preocupa pe cetațenii ruși. Recent, aceștia au inceput sa ia cu asalt bancomatele din Moscova in cautate de numerar, temandu-se de o posibila devalorizare a monedei naționale.…

- 137 de soldați și civili au murit și 316 au fost raniți in prima zi a invaziei ruse, a anunțat președintele Volodimir Zelensky joi seara tarziu, intr-o intervenție televizata. Sute de explozii au facut din noapte zi la Mariupol. La Harkov s-au dat lupte aprige.