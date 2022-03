Stiri pe aceeasi tema

- Rusia acumuleaza resurse pentru a incercui orasul Dnipro (centru) in incercarea de a priva Ucraina de accesul la Marea Neagra si Marea Azov, a declarat Oleksii Danilov, secretarul Consiliului National de Securitate si Aparare al Ucrainei, intr-o postare pe Facebook, potrivit CNN.

- Ucrainenii protesteaza in orașul Herson, pe strazile din centrul orașului. Protestul are loc sambata dimineața, dupa ce, acum doua zile, orașul fusese ocupat de militari ruși. Herson se afla in estul Ucrainei și este una dintre cele mai mari localitați dintre cele cucerite pana acum de armata rusa.…

- Forțele ucrainene nu vor putea rezista atacului lui Putin, este de parere Richard Dearlove, fost șef al spionajului britanic MI6, intr-o intervenție pentru podcastul The Telegraph. Ucrainenii au atras laude pentru curajul lor in lupta impotriva invaziei ruse, insa fostul șef al MI6 avertizeaza ca este…

- Colonelul ucrainean Oleksandr Oksanchenko a murit vineri, in timpul unei confruntari aeriene deasupra Kievului, in care a incercat sa deturneze mai multe avioane de lupta rusești. Președintele Volodimir Zelenski i-a acordat, post mortem, titlul de Erou al Ucrainei, informeaza Korrespondent și revista…

- Imaginile din satelit publicate de Maxar Technologies arata un convoi uriaș de vehicule militare rusești, lung de aproximativ 64 de kilometri, a scris CNN . Tancurile și alte vehicule militare blindate se aliniaza de la aeroportul Hostomel, din nord-vestul Kievului, pana in satul Pribirsk, aflat intre…

- Delegațiile Rusiei și Ucrainei se vor intalni, astazi, pentru o prima runda de negocieri, care vor avea loc in apropiere de Minsk, capitala Belarusului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de 9 luni dintr-un an calendaristic, a anuntat, vineri, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, pe Facebook, potrivit Agerpres. „Ca urmare a intrebarilor aparute…

- Un clujean a lansat un apel public pe Facebook, in cautarea unor locuri de cazare pentru prieteni din Kiev, capitala Ucrainei. ”Vin cu o mare rugaminte la voi, dupa cum știți situația din Ucraina devine din ce in ce mai rea și majoritatea oamenilor de acolo tind sa paraseasca țara de frica.Niște…