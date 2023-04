Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ucrainene se pregatesc sa traverseze raul Nipru in regiunea Herson, care a fost anexata ilegal de Rusia in septembrie anul trecut. Guvernatorul interimar instalat de Rusia in acea regiune a anunțat ca unitațile inamice de pe malul drept al raului fac manevre și pregatesc ambarcațiuni pentru…

- Armata ucraineana a respins de duminica 60 de atacuri rusesti si a doborat sase drone, a anuntat luni seara Statul Major General ucrainean, indicand ca luptele cele mai intense au fost in regiunea Donetk, in estul Ucrainei, potrivit DPA. Tiruri intense ale artileriei ruse au vizat luni orasul Herson…

- Potrivit șefului grupului de mercenari Wagner, „Ucraina s-a pregatit multi ani” pentru confruntarea cu forțele ruse. Evgheni Prigojin a declarat duminica, 9 aprilie, ca Ucraina a convocat „peste 200.000 de militari pentru contraofensiva” sa asupra fortelor ruse, transmite EFE, citata de Agerpres. „Ba…

- Trupele rusesti vor avea ”drum deschis” pentru a cuceri orase cheie din estul Ucrainei, daca vor prelua controlul asupra Bahmut, a avertizat presedintele Ucrainei, cVolodimir Zelenski, intr-un interviu acordat CNN , in timp ce si-a aparat decizia de a mentine fortele armate ucrainene in orasul asediat.…

- Pentru prima data in opt luni, ocupanții ruși sunt pe punctul de a cuceri un oraș ucrainean, chiar daca este unul mic, abandonat deja de peste 90% din populația sa de dinainte de razboi, scrie CNN . Apararea ucraineana in interiorul și in jurul orașului Bahmut, situat in estul țarii, este presata de…

- Forțele ucrainene care apara Bakhmut se confrunta cu o presiune din ce in ce mai puternica din partea forțelor rusești, au declarat sambata serviciile de informații militare britanice, lupte intense avand loc in interiorul și in jurul orașului din estul țarii. In imaginile difuzate de Reuters, care…

- „Un soldat le solicita autoritaților de la Kiev sa nu mai faca promisiuni deșarte despre terminarea rapida a razboiului cu o capitulare iminenta a Rusiei. El subliniaza ca „in loc sa le spuna oamenilor adevarul, autoritațile le ofera pastile dulci”, ceea ce ar putea aprofunda oboseala de razboi și starea…

- Forțele speciale ucrainene au publicat o inregistrare video in care sunt aratați mercenari Wagner surprinși in camp deschis de artileria Kievului pe frontul de la Soledar. Ucrainenii susțin ca in barajul de artilerie au fost uciși peste 100 de militari ai Moscovei. Pe rețelele sociale au mai fost publicate…