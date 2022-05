Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca Statele Unite nu vor trimite Ucrainei sisteme de rachete care sa ajunga in Rusia, relateaza Reuters, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ucraina a inceput sa primeasca rachete antinava Harpoon din Danemarca si obuziere cu autopropulsie din Statele Unite, a indicat sambata ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov, transmite Reuters. 39;Apararea de coasta a tarii noastre nu doar va fi intarita cu rachete Harpoon ele vor fi folosite…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, vineri, ca numarul atacurilor cibernetice asupra Rusiei organizate de catre ”structuri de stat” straine a crescut, iar Moscova va trebui sa isi consolideze securitatea cibernetica prin reducerea riscului de a utiliza software si hardware strain, relateaza…

- Dupa aproape trei luni de razboi, este evident ca Zelenski ii este net superior lui Putin la comunicarea publica. Probabil ca tocmai la capitolul comunicare publica nu se aștepta Putin ca echipa lui Volodimir Zelenski sa fie atat de bine pregatita, iar acest lucru s-ar putea sa determine chiar pierderea…

- Razboi in Ucraina, ziua 51. Rusia a confirmat scufundarea crucișatorului "Moscova" (Moskva), avariat in urma exploziei muniției de la bord. Ucraina susține ca a lovit acest crucișator cu rachete, insa rușii spun ca exploziile de la bordul navei au fost a

- Au aparut rapoarte contradictorii de la ucraineni și de la ruși in legatura cu incidentul in care a fost implicata nava de razboi a Rusiei, „Moscova”, din Marea Neagra. Autoritațile ucrainene au anunțat ca au lovit-o cu rachete „Neptun”, provocandu-i pagube grave. La randul sau, Ministerul rus al Apararii…

- Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat, vineri, sancțiuni impotriva Rusiei, intre care retragerea clauzei națiunii celei mai favorizate și impiedicarea posibilitații ca Moscova sa contracteze imprumuturi de la FMI și Banca Mondiala, informeaza G4Media . Biden a spus ca vor fi interzise importurile de…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski , l-a indemnat pe omologul american Joe Biden sa transmita un mesaj puternic și „util” despre invazia rusa in discursul sau de marți privind starea Uniunii, intr-un interviu exclusiv pentru CNN și Reuters din buncarul de la Kiev in care se afla. In interviul…