Ucrainenii recuceresc niște sate Potrivit Agepres, care citeaza DPA, armata ucraineana a intreprins in timpul noptii de luni spre marți cateva atacuri aeriene asupra pozitiilor ruse in sudul Ucrainei. Asta, deși in est lucrurile raman neschimbate. Adica, rușii sunt victorioși. „Elicoptere ucrainene au lovit grupuri mari de forte inamice in regiunea Herson, iar avioane – depozite de munitii in regiunea Mikolaiv (Nikolaev)”, a anuntat marti statul major al fortelor armate ucrainene. Pentru ca Rusia era net superioara Ucrainei la forțele aeriene, aceasta din urma și-a folosit mai rar flota aeriana. Acum a a recucerit cateva sate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tarile occidentale trebuie sa se pregateasca de „un razboi de uzura” pe „termen lung” in Ucraina, a avertizat joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg la Washington, dupa o intrevedere cu presedintele american Joe Biden, relateaza AFP. „Trebuie sa fim pregatiti pe termen lung. Pentru ca ceea…

- Potrivit buletinului de razboi difuzat de agentiile locale ucrainene, rusii au pierdut in ultimele 24 de ore 57 de militari, sase vehicule blindate si trei motorizate pe frontul sudic.In regiunea ocupata Herson (sud), comandamentul militar ucrainean a acuzat ca rusii vor sa intinda "o capcana legislativa,…

- Armata Ucrainei incearca sa apere sudul tarii, bombardat masiv de fortele Rusiei, iar in acest sens, in ultimele 24 de ore, unitati de rachete, artilerie si avioane ale Kievului au lansat peste 100 de atacuri impotriva pozitiilor ruse, a informat vineri Comandamentul Operativ Sud al Ucrainei, transmite…

- Potrivit buletinului de razboi difuzat de agentiile locale ucrainene, rusii au pierdut in ultimele 24 de ore 57 de militari, sase vehicule blindate si trei motorizate pe frontul sudic.In regiunea ocupata Herson (sud), comandamentul militar ucrainean a acuzat ca rusii vor sa intinda "o capcana legislativa,…

- Rusia se lauda in aceasta dimineața, prin vocea Ministrului Apararii, ca a ucis noaptea trecuta peste 600 de luptatori ucraineni. Ministrul a declarat ca artileria rusa a lovit peste noapte mai multe poziții și fortarețe ucrainene, ucigand peste 600 de luptatori. Conform acestuia, rachetele rusești…

- Fortele ruse isi continua ofensiva in sudul Ucrainei, incercand sa avanseze in directia Bugul de sud – al doilea cel mai important rau, dupa Nipru, din tara, care se varsa in Marea Neagra – cu scopul de a ajunge la granita administrativa a regiunii Herson si de a o ocupa in totalitate, releva un buletin…

- Tiparele de operare ale Rusiei ar putea fi schimbate de posibila capacitate demonstrata a Ucrainei de a tinti navele de razboi din Marea Neagra. Astfel, Rusia ar putea fi nevoita sa desfasoare in Marea Neagra mijloace suplimentare de aparare aeriana si/sau sa retraga navele din apropierea coastei, precizeaza…

- O racheta ruseasca a lovit marti cladirea Administratiei Regionale din orasul-port Nikolaev, aflat in sudul Ucrainei, iar 11 persoane au fost prinse sub daramaturi, a anuntat guvernatorul Vitali Kim. In urma incidentului, cel putin 7 oameni au fost ucisi, iar 20 au fost raniti. Intr-o fotografie facuta…