Ucrainenii, premieră în război: au dat jos primul elicopter rus cu rachete britanice Ucrainenii au dobotat primul elicopter rus cu rachete britanice. Potrivit surselor Times, Starstreak, cel mai avansat sistem de rachete portabile britanic furnizat Ucrainei in urma cu o saptamana, a fost filmat „taind aeronava in doua deasupra regiunii Luhansk”. Se crede ca cel mai avansat sistem de rachete portabil din Marea Britanie a doborat un elicopter rus la prima utilizare pe campul de lupta ucrainean, conform spotmedia.ro . Starstreak, un proiectil de mare viteza care distruge tinte cu trei sageti cinetice, a fost filmat taind aeronava in doua deasupra regiunii Luhansk din estul tarii.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Dumitru Coarna este exclus din PSD dupa ce a participat alaturi de Diana Șoșoaca și doi deputați AUR la intalnirea cu ambasadorul rus la București, Valeri Kuzmin. Președintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat pe Facebook ca va propune excluderea deputatului Coarna din PSD. La intalnirea cu ambasadorul…

- Vladimir Putin a semnat joi un decret care adauga 134500 de noi militari in armata rusa. Ministerul Apararii spune, insa, ca „recrutarea de primavara” nu are nicio legatura cu conflictul din Ucraina. Serghei Șoigu, ministrul rus al apararii, a declarat ca noii recruți nu vor fi trimiși in „puncte fierbinți”.…

- De cand a inceput razboiul in Ucraina, aceasta țara a suferit pagube economice estimate la 63 de miliarde de dolari. Pagubele militare nu sunt incluse in aceasta analiza. Din punct de vedere militar, pagubele Rusiei par insa mai mari decat cele ale Ucrainei, susțin oficialii de la Kiev. Rusia a pornit…

- Un grup de marinari ucraineni a blocat drumul unui superyacht al oligarhului rus, Roman Abramovici, in timp ce a acostat intr-un port din stațiunea de vacanța Bodrum. Solaris a ajuns in stațiunea Bodrum dupa ce a ocolit apele țarilor Uniunii Europene care l-au sancționat pe oligarhul rrus pentru invadarea…

- Pompierii au salvat locuitorii dintr-un incendiu care a izbucnit intr-o cladire duminica din Cernihiv, la aproximativ 150 km nord-est de Kiev, dupa bombardamentele puternice rusești. Un videoclip incarcat pe rețelele sociale de Serviciul de Stat de Urgența al Ucrainei duminica arata echipaje care lupta…

- Avioane britanice vor proteja Romania, a anunțat șeful Apararii din Regatul Unit, amiralul Sir Tony Radakin. Șeful Apararii, amiralul Sir Tony Radakin, este oficialul cu cel mai inalt rang militar din Marea Britanie. In aceasta calitate, el a facut o vizita fulger la București, in ziua de vineri, 11…

- Rusia a pierdut cinci avioane și patru elicoptere intr-o singura zi, anunța Ambasada Ucrainei in Romania. Razboiul din Ucraina aduce pierderi uriașe armatei Rusiei. Pe parcursul unei singure zile, apararea Ucrainei a doborat cinci avioane și patru elicoptere ale Rusiei. Urmarește Romania Libera și pe …

- Tribunalul de la Haga a inceput, luni, 7 martie, 2022, audierile in procesul impotriva Rusiei. Procesul a inceput dupa ce Ucraina a depus plangere impotriva Rusiei. Ucraina acuza Rusia ca a comis crime de razboi pe teritoriul ei. Rusia este reprezentata la acest proces de o echipa de avocați. Totuși,…