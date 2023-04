Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu un an, Rusia lui Putin și-a inceput razboiul brutal de agresiune impotriva Ucrainei. Poporul ucrainean a dat dovada de o putere incredibila in apararea patriei sale și a principiilor fundamentale ale dreptului internațional impotriva agresiunii rusești. Ei au dat dovada de hotarare in apararea…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Varșovia, dupa summitul NATO in format București 9, ca pentru ca „ajutorul dat de alții sa ajunga in Ucraina”, „credem ca intr-un razboi este important sa faci lucrurile așa cum trebuie”, in contextul in care Romania nu comunica oficial multe informații…

- Președintele american Joe Biden s-a deplasat luni la Kiev, capitala Ucrainei, pentru prima data de la lansarea invaziei ruse, acum un an. Liderul de la Casa Alba s-a intalnit la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Vizita lui Biden in capitala Ucrainei a avut loc cu patru zile inainte…

- Forțele armate ucrainene au publicat o inregistrare video in care este aratata aparenta distrugere a unui centru de comanda și depozit de muniții al armatei ruse, in urma unei lovituri de precizie a artileriei Kievului. Imaginile filmate din drona prezinta inclusiv scene dramatice de dupa bombardament…

- UPDATE 08:00 Rusii se ascund de o eventuala noua mobilizareUPDATE 07:00 Lula propune un grup de tari care sa medieze paceaPresedintele Braziliei, Luiz Ina'cio Lula da Silva, la intalnirea sa cu cancelarul german, Olaf Scholz, a propus crearea unui grup de tari care ar putea media un acord de pace intre…

- Oficialii din Ucraina au declarat alerta de raid aerian in intreaga țara, inclusiv la Kiev, inaintea unui atac major anticipat de catre forțele rusești. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Pe langa reformele administrative, Ministerul rus al Apararii a declarat ca va consolida capacitațile de lupta ale forțelor sale navale, aerospațiale și de rachete strategice, relateaza HotNews.ro.„Numai prin consolidarea structurilor cheie ale forțelor armate este posibila garantarea securitații militare…

- Ucraina doboara din cer atatea drone iraniene cate Rusia trimite ca sa loveasca infrastructura ucraineana, zdrobind 80 deasupra Kievului in timpul atacului surpiza lansat de trupele ruse de Anul Nou, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.