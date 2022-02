Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat, duminica, 27 februarie, ca forțele de descurajare ale țarii sale – care includ arme nucleare – sa fie plasate in alerta maxima. De asemenea, liderul de la Moscova a transmis ca sancțiunile impuse Rusiei sunt ilegale. Forțele strategice „sunt menite sa…

- Publicația Slidsto Info a publicat o compilație video cu marturiile soldaților ruși care au fost capturați in timpul invaziei din Ucraina. „Continuam manevrele”, „Doar mi-au spus sa merg in Ucraina” sau „Nici nu știam ca mergem la razboi” sunt cateva din raspunsurile date de soldați, majoritatea cu…

- - Generalul-maior ucrainean Boris Kremenetski a declarat sambata reporterilor de la Washington ca Ucraina a capturat aproximativ 200 de soldați ruși care erau "prost echipați", scrie CNN. "Am capturat in jur de 200 de soldați ruși, unii dintre ei in varsta de 19 ani, deloc antrenați, prost echipați.…

- Ucrainenii care fug de razboi nu se opresc in Romania decat pentru o noapte „Nu batea vantul nici inainte, dar cum e acum n-am vazut niciodata". Vamesul poarta masca doar deasupra gurii si ridica din nas in directia posturilor de intrare in tara. Sunt trei benzi cu masini care sunt ocupate integral,…

- Cei doi soldati rusi care au fost luati prizonieri de armata Ucrainei fac parte din unitatea militara 91701, dintr-un regiment de infanterie motorizata. Potrivit imaginilor oferite de oficialii Apararii din Ucraina, prizonierii sunt de fapt doi tineri care, prin prisma varstei lor, au starnit reactiile…

- Pariniții din Ucraina au inceput sa iși trimita copiii la școala cu stickere pe care este scrisa grupa sanguina a acestora. Ucrainenii se tem pentru siguranța copiilor lor dupa ce miercuri, 23 februarie, Rusia a pornit atacul asupra Ucrainei. Atacul militar al Rusiei de miercuri, 23 februarie,…

- Exista o prezenta militara rusa in crestere la granitele Ucrainei, avertizeaza tarile occidentale, iar Estonia spune ca grupuri de lupta sunt mutate inaintea unui probabil atac in care vor ocupa "pozitii cheie", toate aceste deplasari contrazicand insistentele Moscovei privind retragerea sa militara,…