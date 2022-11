Stiri pe aceeasi tema

- Responsabili rusi instalati de Moscova in regiunea Herson din sudul Ucrainei au declarat luni ca extind zona de evacuare dinspre fluviul Nipru, reluand acuzatii respinse de Kiev, potrivit carora Ucraina s-ar pregati sa atace barajul de la Kahovka pentru a inunda regiunea, relateaza

- Rușii aduc acuzații halucinante la adresa Ucrainei, chiar de la tribuna ONU. Potrivit ambasadorului rus la Națiunile Unite, Ucraina ar fi pregatit drone inarmate cu țanțari infectați. Afirmația a fost facuta la o sesiune a Consiliului de Securitate al ONU, reuniune ceruta chiar de ruși.

- Deja de mai bine de o saptamana, Rusia conduce zi de zi bombardamente de al mare distanța cu rachete de croziera și drone kamikaze impotriva infrastructurii energetice a Ucrainei. Potrivit ucrainenilor, ocupanții ruși au lansat pana acum sute de rachete de croaziera și drone kamikaze iraniene, insa…

- O serie de rachete de precizie cu raza lunga de acțiune aeriana și maritima au fost lansate marți asupra instalațiilor militare de comanda și control și a sistemului energetic al Ucrainei, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii, Igor Konașenkov, citat de Interfax.ru.„Astazi…

- Razboiul pe care Rusia il poarta impotriva Ucrainei de mai bine o jumatate de an a devenit imposibil de ignorat in orașul Belgorod, in sudul Rusiei, la cațiva kilometri de granița, scrie The Guardian. Soldații ruși care se retrag din calea contra-ofensivei ucrainene au umplut, acum, strazile orașului,…

- Un numar mare de voluntari din Federația Rusa refuza sa serveasca in condiții de lupta din cauza situației actuale din zona de lupta din Ucraina, a anunțat Statul Major al forțelor armate ucrainene intr-un buletin de seara din 12 septembrie. „Comandamentul militar al Federației Ruse suspenda trimiterea…

- Rusia i-ar fi instruit pe angajatii centralei nucleare Zaporojie sa nu se prezinte vineri la lucru, au confirmat in exclusivitate serviciile secrete militare ucrainene pentru NBC News. Anuntul vine pe fondul acuzatiilor si speculatiilor din partea Rusiei si Ucrainei ca vineri este planificat un incident…

- Armata rusa a distrus vineri, intr-un atac comis in estul Ucrainei, un radar de fabricatie americana si a doborat doua rachete lansate de sisteme mobile de artilerie HIMARS, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…