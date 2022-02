Ucrainenii, îndemnați să nu folosească WhatsApp, pentru că e 'ascultat' de ruși Centrul pentru Contracararea Dezinformarii ii indeamna pe ucraineni sa nu foloseasca WhatsApp, deoarece acesta poate fi ascultat de armata rusa, anunta presa din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Ucrainenii, indemnați sa nu foloseasca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE, indemnați sa nu

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina anuța ca a recuperat aeroportul stategic de la nord de Kiev, Gostomel, dupa ce a respins operațiunea rusa de desant aerian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- premierul Nicolae Ciuca a vorbit, joi, despre razboiul din Ucraina, asigurandu-i pe romani ca sunt in plina siguranța in țara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a spus, joi, dupa ce Rusia a invadat Ucraina, ca Romania este pregatita pentru refugiații care ar urma sa soseasca din țara devastata de razboi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat joi ca armata belarusa a anuntat ca nu va participa la operatiunea militara lansata joi de Rusia in Ucraina, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Grupul bancar austriac Raiffeisen Bank International a informat joi ca subsidiarele sale din Rusia si Ucraina sunt bine capitalizate si se finanteaza singure, adaugand ca a constituit provizioane de risc inca de anul trecut, transmite Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Papa Francisc deplange miercuri ”scenarii tot mai alarmante” care se profileaza in Ucraina si care ameninta ”pacea tuturor”, in contextul in care temeri cu privire la o escladare militara a Moscovei se afla la un apogeu, relateaza AFP, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- O cursa ferry flight a companiei ucrainene SkyUp face holding in aceste momente la granița Moldova - Ucraina, anunța runway. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Centrul ucrainean pentru securitate cibernetica a anuntat marti ca site-uri ale Ministerului Apararii si bancilor Privatbank si Osadbank sunt vizate de un atac cibernetic, informeaza agentia rusa de stiri TASS, preluata de Reuters, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…