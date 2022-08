Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii se așteapta sa primeasca din Statele Unite rachete cu raza lunga de acțiune, de pana la 300 de kilometri, dupa ce inițial SUA au livrat sisteme HIMARS care au o raza de 80 de kilometri. Este scenariul de care se tem rușii, pentru ca livrarea unui astfel de armament ucrainenilor ar putea duce…

- Un general rus pensionat si obez a fost trimis de Vladimir Putin sa lupte in prima linie in razboiul din Ucraina, care se desfasoara mai ales in partea de est a tarii. Decizia vine in contextul in care armata rusa pierde tot mai multi militari de rang inalt pe campul de lupta. Fii la curent…

- Rusia incepe sa prinda viteza in Estul Ucrainei, unde a cucerit mai multe localitați și se apropie tot mai mult de principalul obiectiv, acela de a inconjura orașele Lisiceansk și Severodonețk. Ucrainenii s-au retras din mai multe zone unde erau in pericol sa fie prinși in capcana, iar luptele sunt…

- Ucrainenii spun ca rușii țintesc instalațiile care transporta gaze, dupa ce mai multe rachete au lovit instalații de la o uzina din estul țarii. Președintele Ucrainei a vizitat orașul Odesa și anterior Nicolaiev, aflat in apropierea liniei frontului.

- Rușii vand in continuare cel mai ieftin carburant in Cluj-Napoca. 8.54 lei/litru este cel mai mic preț pentru benzina, in timp ce diesel-ul premium oferit de maghiari și austrieci a ajuns la 9.73 lei/litru.

- Ucraina avanseaza spre „familia europeana”, in timp ce Rusia „se apropie de o viata in spatele Cortinei de fier”, a spus premierul ucrainean Denis Smigal. Dupa 100 de zile de razboi, rușii nu au cucerit Kievul, iar acum se confrunta cu nemulțumiri inclusiv in randul armatei. Cu toate acestea, continua…

- Armata rusa face aceleasi greseli in campania sa de cucerire a unei portiuni din estul Ucrainei care a fortat-o sa renunte la incercarea de a cuceri intreaga tara, spun inalti oficiali americani. In timp ce trupele rusesti captureaza teritoriu, un oficial al Pentagonului a declarat ca ritmul lor „lent”…