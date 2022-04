Ucrainenii ieșiți la miting, bombardați Imaginile au fost filmate in Energodar, oraș ucrainean ocupat de militarii ruși. Locuitorii au ieșit la miting și au scandat lozinci anti-razboi. In replica, forțele rusești au tras focuri de arma, iar din imagini se vede cum oamenii, de spaima, fug in toate parțile. The post Ucrainenii ieșiți la miting, bombardați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

