Ucrainenii fac mișto invadatorii ruși: ”S-au bătut între ei. Drept urmare, 9 tancuri și 4 tab-uri au fost distruse” Forțele terestre ale Ucrainei anunța ca in proximitatea localitații Severinovka, din regiunea Kiev, doua trupe ale forțelor militare ale Federației Ruse s-au luptat intre ele, iar in urma conflictului 9 tancuri și 4 tab-uri au fost distruse. Gluma sau nu, ucrainenii iși țin moralul sus. ”Chiar acum in regiunea Kiev, langa Severinovka, trupele ruse de ocupație au inceput o lupta cu… Forțele de ocupație rusești. Drept urmare, 9 tancuri și 4 BTR au fost distruse datorita „focului prietenos”. Asta ne-a salvat 13 Javelin. Forțele armate ale Ucrainei ințeleg manifestarea unor astfel de tendințe sinucigașe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

