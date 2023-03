Stiri pe aceeasi tema

- Principalele ofensive ucrainene vor avea loc in regiunile Lugansk și Zaporojie, in luna mai. Potrivit NATO, scopul ofensivei din sud-estul țarii este „sa strapunga podul spre Crimeea."De asemenea, Andrei Marociko, un locotenent-colonel in retragere din Lugansk a declarat ca Ucraina strange trupe și…

- Continua luptele dintre ucraineni și ruși la Bahmut, cel mai fierbinte punct de pe frontul din Ucraina. Potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului, viitoarea contraofensiva ucraineana langa Bahmut sau in sudul Ucrainei este o preocupare tot mai mare pentru Rusia.

- Trei inalți oficiali americani din domeniul securitații au avut o convorbire video cu un grup de omologi ucraineni pentru a discuta despre ajutorul militar acordat Kievului, a declarat sambata șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, transmite Reuters. „Am discutat despre furnizarea in…

- Forțele ucrainene au aruncat in aer un pod de cale ferata in interiorul orașului asediat Bahmut din estul țarii, relateaza CNN . Inregistrarea video a exploziei controlate, postata pe rețelele de socializare și geolocalizata de CNN, a fost distribuita pe scara larga vineri, impreuna cu informația neconfirmata…

- In contextul formularii de catre Ucraina a cererii de a include brațele Chilia și Bistroe in rețeaua transeuropeana de transport (TEN-T) și prezentarii unui plan de dragare a canalului navigabil Bistroe, eurodeputatul Victor Negrescu a solicitat Comisiei Europene sa iși prezinte poziția cu privire…

- Este posibil ca președintele Rusiei, Vladimir Putin sa fi supraestimat din nou capacitațile proprii ale armatei ruse și, prin urmare, marea sa ofensiva din estul Ucrainei se va incheia prematur, in sezonul ploios de primavara, și nu va fi eficienta, prezic analiștii Institutului pentru Studiul Razboiului…

- Nu doar in ianuarie 2023, dar și pe 12 mai 2021, Klaus Iohannis și Volodimir Zelenski au avut o convorbire telefonica. Ca și dupa recenta discuție telefonica din ianuarie 2023, Iohannis a insistat ca s-a referit la problemele minoritații romanești, iar Zelenski nici nu a amintit public despre aceasta…

- Ucrainenii au intrat in 2023 sub bombardamentele rușilor. Capitala Kiev a fost ținta atacurilor aeriene ale forțelor ruse in noaptea de Revelion. Apararea ucraineana anunța ca a doborat peste 30 de „ținte aeriene” deasupra regiunii Kiev. Președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj de Anul Nou,…