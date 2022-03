Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul a respins apelul presedintelui Zelenski referitor la instituirea unei zone de interdictie aeriana deasupra Ucrainei, explicind ca acesta ar reprezenta un pas catre un conflict direct intre SUA si Rusia, informeaza marti dpa si Reuters. "Presedintele a fost foarte clar ca nu intentioneaza…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat achiziționarea și livrarea de arme și alte echipamente militare de catre UE in beneficiul Ucrainei. „Este prima data in istoria sa cand UE ia o astfel de inițiativa pentru o țara atacata”, a subliniat șefa executivului european. In 2013,…

Fitch Ratings a anunțat vineri seara ca a retrogradat ratingul Ucrainei la „CCC" de la „B".

- Fostul presedinte ucrainean, Petro Porosenko, se afla inarmat cu un Kalasnikov si inconjurat de fortele armate pe strazile Kievului, vineri dimineata. Fostul lider al Ucrainei a declarat, pentru CNN, ca ucrainenii sunt gata sa-si apere tara. "Toata lumea ar trebui sa inteleaga, presedintele rus Putin…

- Președintele Ucrainei s-a adresat cetațenilor și a anunțat ca 137 de militari ucraineni au decedat, iar alți 316 au fost raniți joi, 24 februarie, dupa ce Rusia a atacat Ucraina. „Eu ma aflu la Kiev și nu parasesc capitala Ucrainei. Sunt aici. (…) Mulțumesc fiecarui stat care ajuta Ucraina. (…) Acum…

Zeci de personalitați din Rusia au semnat un apel prin care ii cer președintelui Vladimir Putin sa opreasca razboiul din Ucraina.

- Populatia de etnie ucraineana din comunele Candesti si Mihaileni isi manifesta solidaritatea cu cetatenii din toate regiunile Ucrainei si spera, pana in ultima clipa, ca tara vecina nu va fi invadata.

- ”Apel la discernamant”, așa se intituleaza mesajul transmis de Uniunea Rutenilor Subcarpatici din Romania, care spune ca are 60.000 de membri in Romania și peste un milion in Ucraina. Apelul este adresat liderilor politici care vorbesc despre un razboi intre Ucraina și Rusia. Uniunea Rutenilor…