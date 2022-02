Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei elibereaza din pușcarii toți deținuții care vor sa lupte impotriva rușilor: „O decizie dificila din punct de vedere moral” Președintele Ucrainei elibereaza din pușcarii toți deținuții care vor sa lupte impotriva rușilor: „O decizie dificila din punct de vedere moral” O serie de…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat, in cursul noptii de joi spre vineri, ca cel putin 137 de ucraineni au fost ucisi de la declansarea invaziei rusesti, iar 316 au fost raniti. „Astazi, am pierdut 137 de eroi, cetatenii nostri, militari si civili. Alti 316 ucraineni au fost raniti…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a scris intr-o postare pe Twitter ca fortele ruse incearca sa preia controlul asupra centralei nucleare de la Cernobil, potrivit CNN. „Fortele de ocupatie ruse incearca sa preia controlul asupra Cernobilului. Aparatorii nostri isi sacrifica viata pentru ca…

- Ucraina nu va accepta modificarea frontierelor, afirma presedintele Volodimir Zelenski, dupa decizia Rusiei de recunoastere a independentei regiunilor Donetk si Lugansk, avertizand asupra dreptului la aparare colectiva. „Noi nu ne temem. Frontierele tarii vor ramane asa cum sunt. Ucrainenii sunt pe…

