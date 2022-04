Stiri pe aceeasi tema

- Aleksei Arestovici, consilierul liderului de la Kiev, Volodimir Zelenski, se îndoiește de faptul ca armata rusa din Transnistria ar putea lupta de partea Rusiei în razboiul cu Ucraina. Declarații în acest sens au fost facute de Arestovici într-un interviu, scrie Cotidianul.md.…

- Presedintele american Joseph Biden va calatori vineri in Polonia pentru a discuta raspunsul international la invazia Rusiei in Ucraina care a declansat o „criza umanitara si a drepturilor omului”, a anuntat duminica seara purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki,

- Un avion de vanatoare rus a intrat in spațiul aerian al NATO. Mai exact, avionul ar fi fost vazut deasupra Poloniei, relateaza Realitatea PLUS. Incidentul are loc la scurt timp dupa ce guvernul de la Varșovia a anunțat o misiune de menținere a pacii in Ucraina și, totodata, de menținerea siguranței…

- Mihailo Podoliak și David Arahamia, principalii negociatori ai Ucrainei, au publicat acum o saptamana o poza chiar din baza de pregatire de la Iavoriv, unde mai apoi rușii au omorat 35 de ucraineni, dupa ce au atacat complexul cu rachete. Imediat dupa atacul Rusiei impotriva bazei de pregatire de langa…

- Marile orase ucrainene, printre care Dnipro si Lutsk, sunt "supuse unor lovituri devastatoare", a declarat vineri Mykhailo Podoliak, un consilier al sefului biroului presedintelui ucrainean. Exploziile au oprit doua cazangerii din Lutsk, situat in vestul indepartat, in apropiere de granita cu Polonia,…

- Americanii și europenii au discutat despre modul in care Occidentul ar putea sprijini un eventual guvern in exil condus de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in cazul in care acesta ar fi nevoit sa paraseasca Kievul, au declarat pentru CNN mai mulți oficiali occidentali. Discuțiile au avut in…

- Mihai Leca (29 de ani) joaca de jumatate de an in Ucraina, la FK Lviv. Fundașul a reușit sa scape de invazia Rusiei, este in Polonia și așteapta sa ajunga pe teritoriul Romaniei. Joi dimineața, dupa primele semne ale razboiului din Ucraina, Mihai Leca și-a facut bagajul și a cautat variante sa paraseasca…